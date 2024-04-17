الأربعاء، 08 شوال 1445 ، 17 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن مشاري بن معمر

GLXzVQjXIAAeYia
أمير الرياض
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
 أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بعد صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الفقيد محمد بن مشاري بن معمر -رحمه الله- في جامع الملك خالد بأم الحمام بمدينة الرياض.اضافة اعلان

صلاة الميت 

 وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وجمع من المواطنين.
 وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
 وأعربت أسرة ابن معمر عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.
 // انتهى //

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. القبول الاستثنائي بالجامعات وجريمة أغرب من الخيال

عاجل.. جريمة مخلة بالشرف.. القبض على مقيم ارتكب هذا الأمر في عسير (فيديو)

هل هناك علاقة لـ منخفض المطير ببرامج الاستمطار الصناعي؟ "الأرصاد" يوضح

أكثر من مليوني عقد استقدام للعمالة المنزلية عبر منصة مساند خلال 2023

سارع بالتقديم.. آخر موعد لتسجيل الصف الأول الابتدائي 1446

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار الرياض 10:40 م الأحد، 24 مارس 2024

محلل الطقس العقيل: الحالة المطرية مستمرة على العاصمة حتى هذا الموعد

9099090 4:57 م الأحد، 24 مارس 2024

محلل طقس يُبشر بالأجواء الربيعية تستمر حتى نهاية رمضان (فيديو)

6767 4:21 م الأحد، 24 مارس 2024

بالفيديو.. برد كثيف بدون مطر يضرب العاصمة الرياض

غ8ه7887 7:05 م الأحد، 24 مارس 2024

تحذير عاجل.. استمرار الحالة المطرية إلى الثلاثاء المقبل على معظم المناطق