أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن مشاري بن معمر

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بعد صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الفقيد محمد بن مشاري بن معمر -رحمه الله- في جامع الملك خالد بأم الحمام بمدينة الرياض.



صلاة الميت



وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وجمع من المواطنين.وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.وأعربت أسرة ابن معمر عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.// انتهى //