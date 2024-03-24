محلل الطقس العقيل: الحالة المطرية مستمرة على العاصمة حتى هذا الموعد

أ أ

توقع محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل استمرار حالة التقلبات الجوية على العاصمة الرياض حتى صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله.



أمطار غزيرة على الرياض



الحالة المطرية العاشرة



فيديو | محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل: الحالة المطرية مستمرة على العاصمة حتى صباح الاثنين #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/L39VWZLjGK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2024

وقال العقيل، لقناة الإخبارية: "الحالة المطرية مستمرة على العاصمة الرياض حتى صباح الاثنين، ومتوقع هطول أمطار غزير ورياح نشطة، حتى ساعات الصباح الأولى".وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تطورات سريعة في الحالة الممطرة العاشرة لعام 1445هـ وانتشار السحب الرعدية في عدة مناطق.وأوضح الحصيني أن الحالة تشمل "حزامًا سحابيًّا ممتدًّا من ظلم إلى حفر الباطن، وآخر على أجزاء من محافظات عفيف والدوادمي وشقراء والمجمعة والصمان، وثالثًا على الحدود الشمالية، ورابعًا على جنوب الطائف، ثم على شمال شرق أملج، وشمال المنطقة الشرقية، وعسير.وتابع: أن الحالة تشمل سحبًا رعدية ممطرة عصر اليوم الأحد على عموم المحافظات الشمالية والغربية لمنطقة الرياض وشمال الشرقية، وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، وعلى الكويت، ومتوقع فرصة العاصمة الرياض من الأمطار تقريبًا بين الساعة السادسة والعاشرة مساء اليوم.