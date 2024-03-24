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محلل الطقس العقيل: الحالة المطرية مستمرة على العاصمة حتى هذا الموعد

أمطار الرياض
أمطار الرياض
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توقع محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل استمرار حالة التقلبات الجوية على العاصمة الرياض حتى صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله.اضافة اعلان

أمطار غزيرة على الرياض

وقال العقيل، لقناة الإخبارية: "الحالة المطرية مستمرة على العاصمة الرياض حتى صباح الاثنين، ومتوقع هطول أمطار غزير ورياح نشطة، حتى ساعات الصباح الأولى".

الحالة المطرية العاشرة

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تطورات سريعة في الحالة الممطرة العاشرة لعام 1445هـ وانتشار السحب الرعدية في عدة مناطق.
وأوضح الحصيني أن الحالة تشمل "حزامًا سحابيًّا ممتدًّا من ظلم إلى حفر الباطن، وآخر على أجزاء من محافظات عفيف والدوادمي وشقراء والمجمعة والصمان، وثالثًا على الحدود الشمالية، ورابعًا على جنوب الطائف، ثم على شمال شرق أملج، وشمال المنطقة الشرقية، وعسير.
وتابع: أن الحالة تشمل سحبًا رعدية ممطرة عصر اليوم الأحد على عموم المحافظات الشمالية والغربية لمنطقة الرياض وشمال الشرقية، وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، وعلى الكويت، ومتوقع فرصة العاصمة الرياض من الأمطار تقريبًا بين الساعة السادسة والعاشرة مساء اليوم.

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