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نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ فهد بن عبدالله بن دليم

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صلاة الميت
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أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة الظهر اليوم، صلاة الميت على الشيخ فهد بن عبدالله بن دليم، - رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.اضافة اعلان

حضور صلاة الميت:

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد ، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن جلوي ، و صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن جلوي ، و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأعربت أسرة بن دليم عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.

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