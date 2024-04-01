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أمير الرياض يستقبل منقذ طفل الخرج تكريما له على عمله البطولي

منقذ طفل الخرج
منقذ طفل الخرج
أ أ
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استقبل أمير الرياض فيصل بن بندر منقذ طفل  الخرج عبدالله مدلول العنزي، تكريما له على عمله البطولي.

منقذ طفل الخرج:

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وكان عبدالله مدلول العنزي منقذ طفل الخرج قد أكد أن ما قمت به ليس عملا بطوليا، مضيفا حينما شاهدت الطفل معاذ في الشارع لاحت لي صورة طفلي.
هدايا لمنقذ طفل الخرج:
فيما تداول نشطاء أن المواطن عبدالله مدلول العنزي، الذي أنقذ طفلاً في محافظة الخرج وضحى بسيارته في سبيل ذلك، قد تلقى عددا من الهدايا شملت سيارات ومبالغ مالية وغيرها، تقديرا لعمله البطولي.

والد طفل الخرج:


وكان والد طفل الخرج قد ظهر في مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس"، حيث علق واقعة إنقاذ ابنه "الطفل معاذ".
وبحسب مقطع الفيديو يقول والد الطفل بعد إنقاذه من حادث سيارة على أحد الطرق بمحافظة الخرج :"إنه اعتبر ابنه ميتا، قبل أن يتم إنقاذه من قبل المواطن عبدالله مدلول العنزي".
وأوضح أنه خرج من المنزل للصلاة في المسجد ولا يعلم أي شيء عن خروج ابنه من البيت، وعندما رأى الحادث لم يستطيع الوقوف على قدميه حتى الصباح.
وتابع قائلا: "الشكر لله على إنقاذ ابني، وما فعله أبو محمد أعجز عن وصفه ومهما قدمت له لن أوفيه حقه، وموقف لن أنساه لبطولته وتضحيته".

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