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أمطار وسيول وشلالات.. شاهد تقلبات جوية بالرياض والمدينة والشرقية؟

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أمطار غزيرة
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استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، تساقطت اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار وجرت السيول المتدفقة وملأت الأودية والشعاب وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على الرياض والمدينة والشرقية.اضافة اعلان

أمطار وسيول وشلالات وتقلبات جوية 

وبالتزامن مع أمطار المدينة، جرت السيول ببريدة نتيجة أمطار الشرقية، وذلك مع تدفق شلالات الأمطار في روضة سدير بمنطقة الرياض.


أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.


رياح نشطة وأمطار رعدية

 في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف, الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



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