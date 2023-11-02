أمطار وسيول وشلالات.. شاهد تقلبات جوية بالرياض والمدينة والشرقية؟

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استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، تساقطت اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار وجرت السيول المتدفقة وملأت الأودية والشعاب وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على الرياض والمدينة والشرقية. اضافة اعلان





أمطار وسيول وشلالات وتقلبات جوية



أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول





الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

2 نوفمبر 2023 م

رصد | عبدالرحمن الفريدي

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. pic.twitter.com/2fE5pHyvCg ⛈️ امطار طيبة الطيبة #المدينه_المنورة الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ2 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ رصد | عبدالرحمن الفريدي November 2, 2023

رياح نشطة وأمطار رعدية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





امطار متواصلة في

الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

2 نوفمبر 2023 م

من | سعود الشعيلي

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. pic.twitter.com/tCZ0Hva7PZ 🔴 فيديوامطار متواصلة في #بريدة الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ2 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | سعود الشعيلي November 2, 2023

وبالتزامن مع أمطار المدينة، جرت السيول ببريدة نتيجة أمطار الشرقية، وذلك مع تدفق شلالات الأمطار في روضة سدير بمنطقة الرياض.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف, الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.