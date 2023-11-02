شاهد.. ماذا فعلت تجمعات السيول بطريق الخبيب في بريدة؟

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استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، تساقطت اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار، وجرت السيول المتدفقة وملأت الأودية والشعاب، وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على منطقة القصيم. اضافة اعلان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف قطعت مياه السيول الجارفة طريق الخبيب في بريدة بالقصيم.





أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



رياح نشطة وأمطار رعدية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





تجمعات السيول تغلق طريق الخبيب في

الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

2 نوفمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/Yq6vHttq8j 🔴 فيديوتجمعات السيول تغلق طريق الخبيب في #بريدة الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ2 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ November 2, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف, الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.