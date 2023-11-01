صور وفيديو.. شاهد غزارة أمطار الزلفي والسيول بالرياض

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بالتزامن مع الحالة الجوية التي تشهدها الرياض، جرت السيول المتدفقة نتيجة غزارة الأمطار المتساقطة غرب روضة السبلة بمحافظة الزلفي. اضافة اعلان

وأظهرت صور وفيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الزلفي بالرياض لسيول جارية وأمطار غزيرة.









أمطار رعدية وجريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





غرب روضة السبلة

الأربعاء ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

1 نوفمبر 2023 م

رصد | سلطان المنيع

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. pic.twitter.com/jQ8aqrZhvu 🔴 امطار ديمية غزيرةغرب روضة السبلة #الزلفي الأربعاء ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ1 نوفمبر 2023 مرصد | سلطان المنيع #وسم١٤٤٥ November 1, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية.وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وتبوك.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.