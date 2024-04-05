أمطار وسيول.. "الدفاع المدني" يدعو سكان الرياض و4 مناطق إلى توخي الحذر

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دعت
المديرية العامة للدفاع المدني، سكان الرياض و4 مناطق، إلى الحيطة والحذر من أمطار
غزيرة وسيول وتقلبات جوية.
الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذروأكدت
على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات
المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
استمرار هطول الأمطار الرعدية
وشددت
على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل
الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
الدفاع المدني يحذر من مخاطر السيول والأمطار
وأوضحت
أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى
غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة
والغبار.
وأهابت المديرية العامة بضرورة اتباع إرشادات السلامة، والاتصال بالرقمين "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"998" في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.