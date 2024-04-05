أمطار وسيول.. "الدفاع المدني" يدعو سكان الرياض و4 مناطق إلى توخي الحذر

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان الرياض و4 مناطق، إلى الحيطة والحذر من أمطار غزيرة وسيول وتقلبات جوية.





الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



استمرار هطول الأمطار الرعدية



الدفاع المدني يحذر من مخاطر السيول والأمطار



أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



وأكدت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وأوضحت أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.وأهابت المديرية العامة بضرورة اتباع إرشادات السلامة، والاتصال بالرقمين "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"998" في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض.