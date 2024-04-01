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تقلبات جوية.. الدفاع المدني يدعو سكان الرياض وهذه المناطق إلى توخي الحذر

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان الرياض وعدة مناطق، إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحيطة والحذراضافة اعلان

وطالبت على حسابها في منصة إكس، بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


أمطار رعدية وتقلبات جوية متوقعة

وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من تقلبات جوية وهطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.


تحذير سكان هذه المناطق من الأمطار والسيول

 وأوضحت أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة والمنورة وحائل والقصيم والباحة وعسير ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.


أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.

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