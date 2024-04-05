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"الأرصاد" يُحذر سكان الرياض و5 مناطق من أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أ أ
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.

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أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة

وأضاف أن الحالة المتوقعة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وأجزاء من جنوب الرياض"وادي الدواسر".
كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من جنوب غرب المملكة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

كما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط و متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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