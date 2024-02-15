الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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أمطار غزيرة بمفرق حنيدر غرب الأرطاوية بالرياض (فيديو)

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أمطار الأرطاوية
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استمرارًا للحالة المطرية الثامنة، تساقطت اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار على الأرطاوية بمنطقة الرياض.

أمطار غزيرة على الأرطاوية بالرياضاضافة اعلان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الأرطاوية لأمطار غزيرة من تناثر حبات البرد.


أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

نشاط الرياح السطحية

في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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