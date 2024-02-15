أمطار جدة.. 6 توجيهات للسكان باتباع إرشادات السلامة

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استمرارًا للحالة المطرية الثامنة، شهدت محافظة جدة اليوم تساقط كميات غزيرة من الأمطار في أحياء مختلفة وسط تقلبات جوية على منطقة مكة المكرمة.





أمطار غزيرة على أحياء جدة



توجيهات للسكان باتباع إرشادات السلامة



أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة



نشاط الرياح السطحية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت أحياء جدة لأمطار غزيرة مع طقس غير مستقر وهبوب رياح سطحية تؤثر في مدى الرؤية.وناشدت أمانة محافظة جدة، السكان بضرورة أخذ الحيطة والالتزام باتباع عدد من الإرشادات أثناء هطول الأمطار، وهي:1 – متابعة تنبيهات الجهات الرسمية.2 – الابتعاد عن مصادر الكهرباء.3 – إفساح المجال أمام معدات سحب المياه.4 – تجنب مواقع تجمعات المياه واختيار الطرق البديلة.5 – عدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمعات المياه.6 – التبليغ عن تجمعات المياه عبر هاتف الطوارئ برقم "940".وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.