أمطار جدة.. 6 توجيهات للسكان باتباع إرشادات السلامة

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استمرارًا
للحالة المطرية الثامنة، شهدت محافظة جدة اليوم تساقط كميات غزيرة من الأمطار في
أحياء مختلفة وسط تقلبات جوية على منطقة مكة المكرمة.
أمطار
غزيرة على أحياء جدةوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت أحياء جدة لأمطار
غزيرة مع طقس غير مستقر وهبوب رياح سطحية تؤثر في مدى الرؤية.
توجيهات للسكان باتباع إرشادات السلامةوناشدت
أمانة محافظة جدة، السكان بضرورة أخذ الحيطة والالتزام باتباع عدد من الإرشادات
أثناء هطول الأمطار، وهي:
1 – متابعة تنبيهات الجهات الرسمية.
2 – الابتعاد عن مصادر الكهرباء.
3 – إفساح المجال أمام معدات سحب المياه.
4 – تجنب مواقع تجمعات المياه واختيار الطرق البديلة.
5 – عدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمعات المياه.
6 – التبليغ عن تجمعات المياه عبر هاتف الطوارئ برقم "940".
أمطار
غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض،
الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف،
الحدود الشمالية.
امطار #الخمره جنوب #جدة قبل قليل— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 15, 2024
من عبدالرحمن الشيخي pic.twitter.com/4Djjv97cAa
نشاط
الرياح السطحيةفي
حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة،
المدينة المنورة، تبوك.
امطار جده حي الخمره ماشاء الله pic.twitter.com/S3WNCqJ7UM— عبدالله الحربي (@alamattaqs) February 15, 2024