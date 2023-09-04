أمطار غزيرة بلمعان الرعد ..مشهد يخطف الأبصار بمرتفعات الهدا في الطائف

أمطار غزيرة:



مميزات "الهدا"



غطت الغيوم الجبال في مرتفعات الهدا بمحافظة الطائف في مشهد جمالي يأسر العقول والقلوب.وصاحب تلك الغيوم هطول أمطار غزيرة بلمعان الرعد الذي لاقى استحسان الأهالي والزوار على توثيقها والاستمتاع بها.ووثقت الصور استقبال سماء الطائف للبرق الليلي، التي جمعت في إضاءتها بين الضباب والمطر في جو بديع.وتتمتع ” الهدا” بحضور نوعي للاستثمار وأيضا تنوع الغطاء النباتي والمزارع المنتجة. كما أن “الهدا ” لوحة با نورامية ، أمتعت قاصدي المكان وأدخلت السرور إلى نفوسهم.ويحد الهدا التي تتربع على 210 كيلومترات مربعة ، من الشرق مدينة الطائف وضاحية الحوية ، ومن غرب منحدر جبال السروات والكر ، ومن الشمال مركز السيل الكبير ، ومن الجنوب مركز الشفا.ويتسم مناخ الهدا باعتداله صيفاً وبرودته شتاءً، ويغطي الضباب قمم جبالها ما أدى بدوره إلى جذب الاهتمام نحو تنمية مستدامة على مر فصول السنة ومحفزاً رئيسياً للمستثمرين.ويقع في الهدا العديد من المنتجعات والفنادق والشقق المفروشة وصلت إلى ما يقارب من 35 داراً ونزلاً و5 فنادق وعشر وحدات سكنية.