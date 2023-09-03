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قريبًا.. إطلاق مشاريع تنموية بيئية ومائية وزراعية في نجران

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مشروعات تنموية في نجران
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أكد  وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط ومشروعات تنموية بيئية ومائية وزراعية في مناطق المملكة كافة.

مشاريع جديدة:

وأشار إلى اعتماد عدد من المشاريع الجديدة في محافظات منطقة نجران سيتم طرحها قريبًا، بجانب مشاريع مخطط لها ويجري العمل على استكمالها في مجالات مياه الشرب والمياه المعالجة والأمن الغذائي والمتنزهات الوطنية، تستهدف تحسين جودة الحياة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية السعودية 2030م.

جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة نجران اليوم، للوقوف على جاهزية عدد من المشاريع المائية والبيئية والزراعية؛ واطّلع خلالها على سير الخدمات التي تقدمها المنظومة للمستفيدين، وذلك برفقة وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان، ووكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، ووكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم الجذعان.

شركة مياه الوطنية:

كما رافقه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، ورئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ، وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين في القطاعات التابعة.

وشملت جولة الوزير الفضلي والوفد المرافق، زيارة المشاريع المائية والبيئية والزراعية في عدد من المحافظات في المنطقة؛ وتفقد مشروع استكمال شبكات مياه الشرب للمحافظات الشمالية (يدمة، حبونا، بدر الجنوب)، وذلك لاستكمال ثلاث محطات مياه شرب، وتتكون كل محطة من خزان أرضي سعة (2500) متر مكعب، مع المباني والمرفقات، ومشروع خطوط النقل الرئيسة لشبكات الصرف الصحي لأحياء جنوب مدينة نجران.

أهداف المشروع:

ويستهدف المشروع الاستفادة من الأصول القائمة والتوسع في تغطية خدمات الصرف الصحي، والحفاظ على البيئة، وتنفيذ خطوط ناقلة لمياه الصرف الصحي بأطوال (7.7) كيلومترات لقطر 1000 مم، و(17)كيلومترًا لقطر 1200 مم، وتنفيذ خط طرد بطول 13.3 كيلومترًا وتنفيذ محطة لرفع مياه الصرف الصحي.

ووقف  ميدانيًا على أعمال توسعة مشروع جلب المياه لمدينة نجران والمحافظات الشمالية (المرحلة الأولى)، وذلك لتنفيذ بئرين بالنقحياء و(4) خزانات تشغيلية بالرويكبة والمشعلية بسعة تبلغ (100) ألف متر مكعب، وكذلك خط ناقل بطول (56.9) كيلومترًا.

خزان نجران:

كما تفقد خزان نجران العالي الذي بلغ طوله 103 أمتار، وسعة تخزينية 800 متر مكعب، ووقف على مزرعة ابن شرمة النموذجية واطلع على منتجاتها التي ترفد أسواق المنطقة.والتقى معاليه بالمواطنين والمزارعين في المنطقة، لمناقشة احتياجاتهم المائية والزراعية وما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها الوزارة بالمنطقة، والاستماع إلى استفساراتهم ومرئياتهم حول الخدمات التي تقدمها المنظومة،

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات الخدمية المقدمة للمواطنين والمزارعين، مثل الخدمات الزراعية بالمنطقة ومشاريع المياه والصرف الصحي، واستمع معاليه إلى المعوقات التي قد تعترضهم، ومقترحاتهم حول العديد من القضايا التي تخص المنطقة، ووجه بمعالجتها.

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