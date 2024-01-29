الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

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توقعات بتساقط الثلوج على ثلاث مناطق .. نهاية الأسبوع الجاري

جبل اللوز الثلوج
تساقط الثلوج
أ أ
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توقع الباحث في الطقس والمناخ وخبير الأرصاد الجوية، د. زياد الجهني تساقط الثلوج على ثلاث مناطق نهاية الأسبوع الجاري، بمشيئة الله.

تساقط الثلوج على ثلاث مناطقاضافة اعلان


وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "نهاية أسبوع ثلجية.. ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك".
وأضاف الجهني "حسب تحديث النموذج الأوروبي تحسنت فرص هطول الثلوج بخاصة من مساء الأربعاء حتى الجمعة".

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل. في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك ( علقان- جبل اللوز- الظهر).

ضباب ورياح نشطة


كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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