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عاجل.. الأرصاد: انخفاض الحرارة بمعظم أنحاء المملكة وتساقط الثلوج على هذه المنطقة

جبل اللوز الثلوج
الثلوج
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كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز) صباح هذا اليوم.

انخفاض الحرارة وتساقط الثلوجاضافة اعلان


وتوقع القحطاني، بمشيئة الله، معاودة تساقط الثلوج يومي الأحد والاثنين المقبلين مع استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس  بمشيئة الله تعالى - طقس بارد على معظم مناطق المملكة وتكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية.

سحب رعدية ممطرة


كما يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان- الظهر- جبل اللوز).
 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

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