أمطار المدينة.. مشاهد خيالية لقوة وانتشار سيول وادي المندسة بمهد الذهب

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، جرت السيول القوية وانتشرت بوادي المندسة؛ نتيجة غزارة الأمطار بمهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة.





مشاهد خيالية لقوة وانتشار سيول وادي المندسة



أمطار غزيرة على محافظة المهد



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



وأظهرت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد خيالية لقوة وانتشار سيول وادي المندسة بمهد الذهب، وسط أمطار غزيرة وتقلبات جوية.فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، وتساقطًا للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.