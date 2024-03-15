شاهد.. تساقط أمطار غزيرة غرب الرس مع بردية النبهانية بالقصيم

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت منطقة
القصيم تساقط أمطار غزيرة مع تكون البرديات بالنبهانية.
رياح
قوية وأمطار غزيرة وبرديات بالقصيموأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة الأمطار مع جريان السيول
وتدفقها وسط بردة قوية غرب القصيم.
أمطار
رعدية مصحوبة بزخات من البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
📍 بردية النبهانية غرب #القصيم— طقس (@tqqs) March 15, 2024
الجمعة ٥ رمضــان ١٤٤٥هـ
15 مـارس 2024م
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وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
📍 امطار غزيرة بين السيح وقصر ابن عقيل غرب #الرس #القصيم— طقس (@tqqs) March 15, 2024
الجمعة ٥ رمضــان ١٤٤٥هـ
15 مـارس 2024م
من | سالم الفائز
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. pic.twitter.com/Q8T8IHOLPD