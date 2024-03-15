شاهد.. تساقط أمطار غزيرة غرب الرس مع بردية النبهانية بالقصيم

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت منطقة القصيم تساقط أمطار غزيرة مع تكون البرديات بالنبهانية.





رياح قوية وأمطار غزيرة وبرديات بالقصيم



أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد





الجمعة ٥ رمضــان ١٤٤٥هـ

15 مـارس 2024م

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. pic.twitter.com/pzmEE5gaml 📍 بردية النبهانية غرب #القصيم الجمعة ٥ رمضــان ١٤٤٥هـ15 مـارس 2024م March 15, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



#القصيم

الجمعة ٥ رمضــان ١٤٤٥هـ

15 مـارس 2024م

من | سالم الفائز

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. pic.twitter.com/Q8T8IHOLPD 📍 امطار غزيرة بين السيح وقصر ابن عقيل غرب #الرس الجمعة ٥ رمضــان ١٤٤٥هـ15 مـارس 2024ممن | سالم الفائز March 15, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة الأمطار مع جريان السيول وتدفقها وسط بردة قوية غرب القصيم.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.