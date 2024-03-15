بالفيديو.. تساقط بردية النفود القوية بعد الغاط بالرياض

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استمرار للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت منطقة الرياض تساقط بردية النفود القوية بعد محافظة الغاط.





رياح شديدة مع بردية النفود القوية بالغط في الرياض



أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة بردية النفود القوية بعد الغاط مع تقلبات جوية على منطقة الرياض.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.