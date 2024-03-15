بالفيديو.. تساقط بردية النفود القوية بعد الغاط بالرياض

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استمرار
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت منطقة
الرياض تساقط بردية النفود القوية بعد محافظة الغاط.
رياح
شديدة مع بردية النفود القوية بالغط في الرياضوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة بردية النفود القوية بعد
الغاط مع تقلبات جوية على منطقة الرياض.
أمطار
رعدية مصحوبة بزخات من البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
📍 بردية النفود بعد #الغاط— طقس (@tqqs) March 15, 2024
الجمعة ٥ #رمضان ١٤٤٥هـ
15 مـارس 2024م
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وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.