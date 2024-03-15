تقلبات جوية.. شاهد الأمطار والسيول والرياح تجرف الطرق جنوب حائل

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت منطقة
حائل، اليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان السيول التي جرفت الطرق مع تكون البرديات وهبوب
الرياح الهابطة النشطة.
رياح
قوية وأمطار غزيرة وسيول جارية بحائلوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تأثير الرياح الهابطة مع قوة
الأمطار مع جريان السيول وتدفقها وسط بردة قوية جنوب منطقة حائل.
📍شاهد— طقس (@tqqs) March 15, 2024
اثار الرياح الهابطة 😱
جنوب #حائل
" الله يعوضهم "
الخميس ٤ رمضــان ١٤٤٥هـ
14 مـارس 2024م
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أمطار
رعدية مصحوبة بزخات من البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
📍 انطار طريق الداهنة جلاجل— طقس (@tqqs) March 15, 2024
الجمعة ٥ رمضــان ١٤٤٥هـ
15 مـارس 2024م
من | عبدالرحمن المجحد
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وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
📍 تواصل جريان شعيب العش جنوب #حائل بعد ماجرف الطريق— طقس (@tqqs) March 15, 2024
الجمعة ٥ رمضــان ١٤٤٥هـ
15 مـارس 2024م
من | عبدالله محمد الحربي
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