تقلبات جوية.. شاهد الأمطار والسيول والرياح تجرف الطرق جنوب حائل

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت منطقة حائل، اليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان السيول التي جرفت الطرق مع تكون البرديات وهبوب الرياح الهابطة النشطة.







رياح قوية وأمطار غزيرة وسيول جارية بحائل





اثار الرياح الهابطة 😱

جنوب

" الله يعوضهم "

الخميس ٤ رمضــان ١٤٤٥هـ

14 مـارس 2024م

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. pic.twitter.com/bygJL38CTa 📍شاهداثار الرياح الهابطة 😱جنوب #حائل " الله يعوضهم "الخميس ٤ رمضــان ١٤٤٥هـ14 مـارس 2024م March 15, 2024

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد





الجمعة ٥ رمضــان ١٤٤٥هـ

15 مـارس 2024م

من | عبدالرحمن المجحد

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. pic.twitter.com/u8UlcYGZUL 📍 انطار طريق الداهنة جلاجلالجمعة ٥ رمضــان ١٤٤٥هـ15 مـارس 2024ممن | عبدالرحمن المجحد March 15, 2024



الجمعة ٥ رمضــان ١٤٤٥هـ

15 مـارس 2024م

من | عبدالله محمد الحربي

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. pic.twitter.com/WTdDMsT9qk 📍 تواصل جريان شعيب العش جنوب #حائل بعد ماجرف الطريقالجمعة ٥ رمضــان ١٤٤٥هـ15 مـارس 2024ممن | عبدالله محمد الحربي March 15, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تأثير الرياح الهابطة مع قوة الأمطار مع جريان السيول وتدفقها وسط بردة قوية جنوب منطقة حائل.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.