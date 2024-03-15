الجمعة، 05 رمضان 1445 ، 15 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تقلبات جوية.. شاهد الأمطار والسيول والرياح تجرف الطرق جنوب حائل

34ف345ف34
سيول حائل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت منطقة حائل، اليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان السيول التي جرفت الطرق مع تكون البرديات وهبوب الرياح الهابطة النشطة.اضافة اعلان


رياح قوية وأمطار غزيرة وسيول جارية بحائل

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تأثير الرياح الهابطة مع قوة الأمطار مع جريان السيول وتدفقها وسط بردة قوية جنوب منطقة حائل.

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

5 خطوات للحصول على تقارير أبشر للتغطية التأمينية بحوادث المرور

الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 3 مناطق

أول تعليق للفائزة بالمركز الأول بمسابقة الملك سلمان للقرآن.. ماذا قالت؟

مسجد الغمامة .. أثرٌ من النبوة بالمدينة المنورة (صور)

الجمعة 5 رمضان.. مواعيد السحور والإفطار في جميع مناطق المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

غا6قفغا 4:59 م الخميس، 14 مارس 2024

أمطار الخير.. شاهد قوة الهطول على الثوير شمال الزلفي بالرياض

7878678 11:40 ص الخميس، 14 مارس 2024

أمطار غزيرة وبرديات وسيول جارية.. ماذا يحدث جنوب حائل؟

27-09-23-770953775 2:10 م الجمعة، 08 مارس 2024

عاجل.. الدفاع المدني يدعو أهالي هذه المنطقة إلى توخي الحذر.. ما الأمر؟

GH9OWOXWsAIfDOX 9:32 ص الأربعاء، 06 مارس 2024

طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار غزيرة ورياح قوية