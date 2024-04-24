الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار الرياض.. شاهد لحظة فتح عبارات سد الحريق والسيول تصل المزارع

D4BmCWTX4AAIcKE
سد الحريق
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها الرياض ومناطق المملكة، تم قبل قليل فتح عبارات سد محافظة الحريق، وأنه من المتوقع وصول السيل للمزارعين من ساعتين إلى ثلاث ساعات.اضافة اعلان


فتح عبارات سد الحريق والسيول تصل المزارع

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة فتح السد الممتلئ بمياه السيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت عليه على مدار أيام، وذلك لدفع مياه السيول على المزارع المجاورة للاستفادة منها في الزراعة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية، والرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من أمطار غزيرة، مع ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

اقرأ أيضا

الأرصاد: غبار وعوالق ترابية وتقلبات جوية على ثلاث مناطق

مواقيت الصلاة الأربعاء 15 شوال .. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر

تبدأ 10 صباحاً.. تحذير من الأرصاد لسكان المنطقة الشرقية

تصريحات أمريكية مفاجئة لأوكرانيا: المعركة ليست في صالحهم

تعليم الحدود الشمالية يدعو أولياء الأمور للتسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1446 هـ

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

554 2:33 م الخميس، 04 أبريل 2024

نهر جاري.. مشاهد جوية لسيول شعيب بعثيران في الرياض

7567ع 12:56 م الخميس، 04 أبريل 2024

تقلبات جوية.. شاهد السيول تحول شوارع وأحياء الرياض لبحيرات

86676 12:00 م الخميس، 04 أبريل 2024

أوقف الحركة.. شاهد كيف قطع سيل أم الشبرم ١٥ كم من طريق "الأفلاج – الرياض"؟

5656445 3:10 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

طقس الرياض.. شاهد قوة أمطار المجمعة والغاط مع بردية كثيفة بالقويعية