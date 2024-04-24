أمطار الرياض.. شاهد لحظة فتح عبارات سد الحريق والسيول تصل المزارع

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها الرياض ومناطق المملكة، تم قبل قليل فتح عبارات سد محافظة الحريق، وأنه من المتوقع وصول السيل للمزارعين من ساعتين إلى ثلاث ساعات.







فتح عبارات سد الحريق والسيول تصل المزارع





الأربعاء ١٥ شـــوال ١٤٤٥هـ

24 إبـريـل 2024م

متابعة | ناصر الكثيري

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. pic.twitter.com/UdAXytPomP فتح عبارات سد محافظة #الحريق جنوب #الرياض والسيول تصل المزارعالأربعاء ١٥ شـــوال ١٤٤٥هـ24 إبـريـل 2024ممتابعة | ناصر الكثيري April 24, 2024

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة فتح السد الممتلئ بمياه السيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت عليه على مدار أيام، وذلك لدفع مياه السيول على المزارع المجاورة للاستفادة منها في الزراعة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية، والرياض.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من أمطار غزيرة، مع ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.