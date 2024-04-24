أمطار الرياض.. شاهد لحظة فتح عبارات سد الحريق والسيول تصل المزارع

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها الرياض ومناطق المملكة، تم قبل
قليل فتح عبارات سد محافظة الحريق، وأنه من المتوقع وصول السيل للمزارعين من
ساعتين إلى ثلاث ساعات.
فتح
عبارات سد الحريق والسيول تصل المزارعوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة فتح السد الممتلئ بمياه
السيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت عليه على مدار أيام، وذلك لدفع مياه
السيول على المزارع المجاورة للاستفادة منها في الزراعة.
فتح عبارات سد محافظة #الحريق جنوب #الرياض والسيول تصل المزارع— طقس (@tqqs) April 24, 2024
الأربعاء ١٥ شـــوال ١٤٤٥هـ
24 إبـريـل 2024م
متابعة | ناصر الكثيري
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