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تقلبات جوية.. شاهد السيول تحول شوارع وأحياء الرياض لبحيرات

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شوارع الرياض
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول اليوم الخميس، وأغرقت شوارع وأحياء الرياض وحولتها لبحيرات جارية، وذلك بعد تساقط كميات غزيرة من الأمطار.اضافة اعلان


السيول تحول شوارع وأحياء الرياض لبحيرات

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت السيول والأمطار شوارع وأحياء الرياض خاصة حي القيروان وحطين لبحيرات مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر.

أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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