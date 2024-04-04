نهر جاري.. مشاهد جوية لسيول شعيب بعثيران في الرياض

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول
اليوم بعثيران جنوب القويعية، وذلك بعد تساقط كميات
غزيرة من الأمطار على الرياض.
السيول
تحول شوارع وأحياء الرياض لبحيراتوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جرت السيول اليوم بعثيران جنوب القويعية، مع تساقط أمطار غزيرة
مصحوبة بتقلبات جوية وطقس غير مستقر.
📍 تصوير جوي لسيول— طقس (@tqqs) April 4, 2024
شعيب بعثيران جنوب #القويعية
الأربعاء ٢٤ #رمضان ١٤٤٥هـ
3 إبريل 2024م
📸 | علي البدر
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