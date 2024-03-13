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صحيفة تواصل الالكترونية

"أمة واحدة".. تبادل أطباق " الطعمة" قبيل الإفطار بين الجيران بالحدود الشمالية

الطعمة
الطعمة
أ أ
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رمضان شهر الصلة والرحمة والتراحم والتواصل بين الأمة الإسلامية والتي تشعر كأنها جسد واحد، حيث يتم تبادل صور الصلة والرحمة في كثير من العادات.اضافة اعلان

تبادل الطعمة بين الجيران في الحدود الشمالية:


أعاد شهر رمضان المبارك , العديد من العادات الأصيلة في كل عام بين أهالي منطقة الحدود الشمالية , ومنها طعمة الجيران وما يسمونها بـ" بالطعمة " قبيل الإفطار " , وهي تبادل الأطباق الرمضانية التي تعدها ربات البيوت ويقوم الأطفال بتوصيلها كنوع من أنواع التواصل التي تنشط في الشهر الفضيل.

الطعمة مورث اجتماعي:


 وتقول إحدى الطاهيات في السوق الشعبي بعرعر "إن الطعمة مورث اجتماعي , يبزر في الشهر ويجسد التواصل والتراحم بين الأهالي وتقوية الصلات", مبينة أن الكثير من الأسر تستعد لهذا الأمر في شراء صحون بلاستيكية بحيث لا تسترد.

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