الغرفة التجارية الصناعية بالطائف تعلن عن 6 وظائف شاغرة

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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات مع (عدة مزايا).

تفاصيل الوظائف

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وأوضحت أن التقدم لشغل هذه الوظائف يتم وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





الوظائف:



1- مساعد مدير إدارة الموارد البشرية.

2- مدير ادارة الاتصال المؤسسي.

3- مدير ادارة الموارد البشرية.

4- مدير الادارة المالية.

6- مساعد الأمين العام.





المزايا والحقوق الوظيفية:

- ساعات الدوام 8 ساعات فترة واحدة.

- تأمين طبي للموظف وعائلته.

- إجازة سنوية 30 يوم مدفوعة.

- تأمينات إجتماعية.

- بدل نقل.

- بدل سكن.

- بيئة عمل محفزة وآمنة.

- تدريب وتطوير مستمر.





موعد التقديم:

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1445/03/22هـ الموافق 2023/10/07م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/27هـ الموافق 2023/10/12م.





طريقة التقديم:

- تُرسل السيرة الذاتية والمؤهل الدراسي والمستندات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):