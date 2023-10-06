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صحيفة تواصل الالكترونية

الغرفة التجارية الصناعية بالطائف تعلن عن 6 وظائف شاغرة

تعليم الطائف
الطائف
أ أ
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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات مع (عدة مزايا).

 

تفاصيل الوظائف 

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وأوضحت أن التقدم لشغل هذه الوظائف يتم وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.


الوظائف:


1- مساعد مدير إدارة الموارد البشرية.
2- مدير ادارة الاتصال المؤسسي.
3- مدير ادارة الموارد البشرية.
4- مدير الادارة المالية.
6- مساعد الأمين العام.

المزايا والحقوق الوظيفية:

- ساعات الدوام 8 ساعات فترة واحدة.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.
- إجازة سنوية 30 يوم مدفوعة.
- تأمينات إجتماعية.
- بدل نقل.
- بدل سكن.
- بيئة عمل محفزة وآمنة.
- تدريب وتطوير مستمر.

موعد التقديم:

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1445/03/22هـ الموافق 2023/10/07م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/27هـ الموافق 2023/10/12م.

طريقة التقديم:

- تُرسل السيرة الذاتية والمؤهل الدراسي والمستندات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

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