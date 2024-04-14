أعلاها 40 وأقلها 12.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40 درجة في شرورة بنجران، و37 في مكة المكرمة، وأقلها 12 درجة في السودة بعسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 35 في وادي الدواسر، و34 في جازان وبيشة والمدينة المنورة، و30 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة والقريات 12، وطريف 13، والباحة 14، وحائل وعرعر والطائف 15 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.