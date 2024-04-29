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أعلاها 40 في شرورة.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40 درجة في شرورة، و39 درجة في مكة المكرمة، وأقلها 8 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 38 في جدة، و37 في القنفذة ووادي الدواسر، و36 في الخرج والأحساء، و34 في الرياض والدمام، و32 في المدينة المنورة.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 8، أبها 12، والباحة 13، وحائل 16، والطائف 17، وطريف والعلا وبريدة 18 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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