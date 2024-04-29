أعلاها 40 في شرورة.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى
وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40 درجة في شرورة، و39 درجة في مكة المكرمة، وأقلها 8 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 38 في جدة، و37 في القنفذة ووادي الدواسر، و36 في الخرج والأحساء، و34 في الرياض والدمام، و32 في المدينة المنورة.
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درجات الحرارة الصغرى
أما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 8، أبها 12، والباحة 13، وحائل 16، والطائف 17، وطريف والعلا وبريدة 18 درجة مئوية.