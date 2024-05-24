الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

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18 مستشفى.. مطار المدينة المنورة يُجهز 11 نقطة صحية لخدمة ضيوف الرحمن

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مطار المدينة
أ أ
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كشف المشرف الفني بمركز المراقبة الصحية بمطار المدينة المنورة، الدكتور محمد الغامدي، أنه لم يتم رصد أي أمراض معدية.
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مطار المدينة المنورة يُجهز 11 نقطة صحية لخدمة ضيوف الرحمن

وفي تصريحات لـ"الإخبارية"، أوضح أنه يُوجد 11 نقطة صحية موزعة في صالات المطار، مع تجهيز كوادر صحية مدربة وكاميرات حرارية لرصد الحرارة أو ظهور أي أعراض أو أمراض معدية، ويتم التعامل معها قبل الدخول إلى البلاد.

وأشار إلى أنه لخدمة ضيوف الرحمن، فإنه يتم التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال الكروت الصحية والحصول على اللقاحات الصحية بحسب اشتراطات كل دولة.


 تجهيز  18 مستشفى ومركزًا طبيًا 

فيما أكد تجمع المدينة المنورة الصحي أنه تم تجهيز  18 مستشفى ومركزًا طبيًا على أعلى مستوى لخدمة ضيوف الرحمن.


"الحج" تُطالب ضيوف الرحمن بالتأكد من هذا الأمر

يأتي هذا في وقت ناشدت فيه وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن بضرورة التأكد من عدة أمور مهمة قبل الذهاب إلى المطار.
وأوضحت أنه على جميع الحجاج قبل الذهاب إلى المطار، التحقّق من الوثائق، والتأكد من اصطحاب كافة المستندات الضرورية.

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