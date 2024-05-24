فرق "إنجاد" تتحرك لمباشرة بلاغ عن مفقود في قلعة مخيط بالمدينة

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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أن أعضاءه تحركوا لمباشرة بلاغ عن مفقود في قلعة مخيط بالمدينة.







مفقود في قلعة مخيط بالمدينة



"إنجاد" يباشر بلاغات عن مفقودين



"إنجاد" يكشف عن البلاغات التي تلقاها في أسبوع



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن مفقود قلعة مخيط بالمدينة يستقل مركبة من نوع يارس "زرقاء اللون"، وأنه جاري البحث عنه.وقبل ساعات أعلن الفريق أن عددًا من أعضائه تحركوا بعد ورود بلاغ عن مفقود في العيدة التابعة لمنطقة عسير يستقل مركبة من نوع باثفندر موديل ٢٠٠٥ بيضاء اللون.كما تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من محافظة التوضيحية التابعة لمنطقة الرياض يستقل مركبة من نوع تشارجر سوداء اللون.وكشف فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، عن إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع والتي وصلت إلى ٣٧6 بلاغًا في عدة أماكن.وقالت المنصة على حسابها في إكس، أيضًا، إنها تلقت 5 بلاغات عن أشخاص مفقودين، و ٣٧١ بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل خلال الفترة نفسها.