الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

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حريق في مبنى سكني بالدمام.. والدفاع المدني يتحرك

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إخماد حريق في الدمام
أ أ
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني الدمام بالمنطقة الشرقية تمكن من إخماد حريق محدود في مدخل مبنى سكني بحي الخليج.اضافة اعلان

الحادث لم يسفر عن تسجيل إصابات

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنّ الحادث لم يسفر عن تسجيل إصابات.


4 مزايا رئيسة لاستخدام كاشف الدخان

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن هناك مزايا رئيسة لاستخدام كاشف الدخان، الذي يعتبر وسيلة فعالة للتنبيه المبكر بوجود حرائق في المباني.
وعلى حسابها في منصة "إكس"، رصدت المديرية 4 فوائد تدفع إلى الاستعانة بأجهزة "كاشف الدخان" داخل المباني، هي:
1 - تسهيل اكتشاف موقع الدخان.
2 - يُساعد في سرعة مكافحة الحريق.
3 - يعمل على التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مُبكر.
4 - إصدار أصوات مرتفعة توقظ النائم في حال اندلاع حريق.


كاشف الدخان يُعد جزءًا أساسيًا من أدوات السلامة

وأشارت المديرية إلى أن كاشف الدخان يُعد جزءًا أساسيًا من أدوات السلامة التي ينبغي توافرها في المباني والمنشآت، بهدف حماية الأرواح البشرية والحفاظ على الممتلكات.

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