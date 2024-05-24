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ولي العهد يعزي رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران بوفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما

ولي العهد
ولي العهد
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 أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، بدولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد مخبر.اضافة اعلان
 وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه في وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهم ـ رحمهم الله ـ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته.
 فيما عبر دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة، عن شكره لسموه ولي العهد على ما أبداه من مشاعر طيبة.
 وقد أشاد سمو ولي العهد، ورئيس السلطة التنفيذية بالإنابة، بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

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