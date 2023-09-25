"التعليم": الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني من الإثنين إلى الخميس

أ أ



يحتفل أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، بذكرى اليوم الوطني للمملكة لهذا العام 1445هـ. اضافة اعلان

وتستمر الاحتفالات من اليوم الإثنين حتى الخميس القادم، وفق ما أعلنت وزارة التعليم.





فعاليات وأنشطة



المدارس السعودية في الخارج



وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ المدارس الفعاليات والأنشطة لهذه المناسبة الوطنية الغالية وفق الإطار العام للاحتفاء، وتشمل:-أهمية تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة.-إطلاق مناشط لمختلف المراحل الدراسية مع التركيز على دور المؤسس الملك عبدالعزيز.-إبراز جهود المملكة في حفظ الأمن والاستقرار.-الإشادة بجهود شهداء الواجب.-اقتراح البرامج والفعاليات المنفذة داخل المدرسة واعتمادها من جهة الاختصاص بالإدارة التعليمية.وتضمن القرار قيام المدارس السعودية في الخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل المناسبة وفق الإجراءات النظامية والمبلغة من الجهات المعنية، بحسب صحيفة "عكاظ".وإشراك أسر الطلاب والطالبات في تنفيذ فعاليات الاحتفاء بهذه المناسبة، وتنفيذ الفعاليات المجتمعية والتطوعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة، وفق اللوائح والضوابط المنظمة والتقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة.