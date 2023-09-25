الـ6 عالميًا.. المملكة في طليعة الشعوب التي يزيد فيها الذكور على الإناث

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احتلت المملكة المركز السادس من بين 25 دولة حول العالم من حيث عدد المواطنين الذكور مقابل كل 100 مواطنة من الإناث، بحسب توقعات سكانية للأمم المتحدة
ويوجد 137 مواطنًا من الذكور لكل 100 مواطنة من الإناث، بمعنى أن عدد الذكور من المواطنين يفوق عدد المواطنات من الإناث.
وتتوافق هذه الأرقام مع تعداد المملكة 2022 والذي أظهر أن المواطنين الذكور يشكلون 50.2 من إجمالي المواطنين في حين تشكل المواطنات 49.8.
توافق أرقام الأمم المتحدة مع تعداد المملكة
وأظهرت الإحصائية الخاصة بالأمم المتحدة أن قطر تحتل المركز الأول عالميًا من حيث عدد المواطنين الذكور مقارنة بعدد المواطنات الإناث بواقع 266 مواطنًا لكل 100 مواطنة.
قطر الأولى عربيًا وعالميًا
وتأتي الإمارات في المركز الثاني بـ 228 مواطنًا لكل 100 مواطنة، ثم تأتي البحرين في المرتبة الثالثة، ثم عمان في الرابعة والكويت في المرتبة الخامسة، وسادسا المملكة.
الدول العربية تتصدر القائمة العالمية
وبناء على هذه الأرقام تتصدر دول الخليج القائمة العالمية من حيث عدد المواطنين الذكور مقارنة بعدد الإناث.