الـ6 عالميًا.. المملكة في طليعة الشعوب التي يزيد فيها الذكور على الإناث

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احتلت المملكة المركز السادس من بين 25 دولة حول العالم من حيث عدد المواطنين الذكور مقابل كل 100 مواطنة من الإناث، بحسب توقعات سكانية للأمم المتحدة اضافة اعلان

ويوجد 137 مواطنًا من الذكور لكل 100 مواطنة من الإناث، بمعنى أن عدد الذكور من المواطنين يفوق عدد المواطنات من الإناث.





توافق أرقام الأمم المتحدة مع تعداد المملكة





قطر الأولى عربيًا وعالميًا





الدول العربية تتصدر القائمة العالمية



وتتوافق هذه الأرقام مع تعداد المملكة 2022 والذي أظهر أن المواطنين الذكور يشكلون 50.2 من إجمالي المواطنين في حين تشكل المواطنات 49.8.وأظهرت الإحصائية الخاصة بالأمم المتحدة أن قطر تحتل المركز الأول عالميًا من حيث عدد المواطنين الذكور مقارنة بعدد المواطنات الإناث بواقع 266 مواطنًا لكل 100 مواطنة.وتأتي الإمارات في المركز الثاني بـ 228 مواطنًا لكل 100 مواطنة، ثم تأتي البحرين في المرتبة الثالثة، ثم عمان في الرابعة والكويت في المرتبة الخامسة، وسادسا المملكة.وبناء على هذه الأرقام تتصدر دول الخليج القائمة العالمية من حيث عدد المواطنين الذكور مقارنة بعدد الإناث.