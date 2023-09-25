خدمة اليوم.. 8 خطوات لطلب تحول خدمة ورقية إلى رقمية

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، الخطوات اللازمة لتقديم طلب تحويل خدمة ورقية إلى رقمية.

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تحول خدمة ورقية إلى رقمية



وأوضحت هيئة الحكومة الرقمية، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد فتح بلاغ لطلب تحول خدمة ورقية مُقدمة من إحدى الجهات الحكومية إلى خدمة رقمية، عبر هذه الخطوات:





* الخطوات



1 - ادخل على المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.2 - حدّد بياناتك الشخصية والتي تشمل رقم الجوال والبريد الإلكتروني.3 - اختر المنصة المرتبطة بالبلاغ.4 - اختر الخدمة المرتبطة بالبلاغ.5 - أضف وصفاً وعنواناً للبلاغ، ومن ثم قدّم الطلب.6 - ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم البلاغ.7 - يصلك إشعار من مركز "آمر" بتوجيه البلاغ إلى الجهة الحكومية مالكة المنصة.8 - يصلك إشعار بعد معالجة البلاغ.