الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. اختبار ‫القدرة المعرفية وعشرات الوظائف بـ"الطاقة"

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

في اليوم الثاني.. تعرف على خطوات التسجيل في اختبار ‫القدرة المعرفية الورقي
يتواصل لليوم الثاني، التسجيل في اختبار ‫القدرة المعرفية الورقي؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس.

مخبأة في صندوق مركبة.. إحباط تهريب نحو 115 كجم من الحشيش بالربع الخالي
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي، محاولة لتهريب 114.973 كيلوجرام من مادة "الحشيش"، عُثِر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وزير الموارد البشرية يطلق الدورة الثالثة للجائزة الوطنية للعمل التطوعي
أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2023 في نسختها الثالثة.

بشرى للخريجين.. "الطاقة" تطرح عشرات الوظائف في جميع المناطق
أعلنت وزارة الطاقة، عن توفر 56 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُطلق الإنذار الأحمر محذرًا هذه المناطق لـ10 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

توضيح من حساب المواطن حول قيمة الدعم بعد حذف أحد التابعين
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص تسجيل أحد التابعين مستقلاً، وتأثير ذلك على قيمة الدعم المقدم للأسرة.

خدمة اليوم.. 6 خطوات للتقديم في برنامج "ماهر 12/12" لتأهيل الكوادر المتخصصة
تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، خطوات التقديم في برنامج "ماهر 12/12" لتأهيل الكوادر المتخصصة.

اقرأ أيضا

الادارة العامة للتدريب
2:22 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

5 آلاف فرصة تدريب مجاني حضوري وعن بعد بمكة

F65Ea_pWMAAdD0Y
2:21 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

حتى هذا الموعد.. الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح على العاصمة المقدسة

اوقاف
2:20 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

مهلة 30 يوما لتسجيل أوقاف الجمعيات والمؤسسات الأهلية

محمد العبد اللطيف
1:42 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

مسؤول: جماعات إرهابية تستغل الألعاب الإلكترونية لتجنيد الشباب

اقرأ أيضا

سفير المملكة يصل فلسطين ويؤكد العمل لإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية

وزير الموارد البشرية يطلق الدورة الثالثة للجائزة الوطنية للعمل التطوعي

مخبأة في صندوق مركبة.. إحباط تهريب نحو 115 كجم من الحشيش بالربع الخالي

التقديم يبدأ اليوم.. وظائف إدارية ومالية لحديثي التخرج في هيئة المحتوى

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد صرف إعانة التأهيل الشامل ودعم سكني لهؤلاء

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 11:09 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

أهم 10.. نبأ سار لمن يفقد مركبته وبشرى بشأن طقس الخريف وأسرار متحور كورونا الجديد

أخبار السعودية 4:41 م الخميس، 31 أغسطس 2023

أخبار السعودية.. تنويه مهم بشأن رواتب التأمينات واستقدام العمالة المنزلية من هذه الدولة

أخبار السعودية 1:19 م الخميس، 31 أغسطس 2023

أخبار السعودية.. رواتب التأمينات وتجزئة الكتب المدرسية ووظائف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف

أهم 10 9:37 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تفاصيل غرامات المخالفات البلدية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

اقرأ أيضا

درجات الحرارة
9:35 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

44 في الأحساء وحفر الباطن.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

مصنع الألواح
9:34 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

إنشاء أول مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في العيينة (فيديو)

الطلاب اليوم الوطني
9:26 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

حتى الخميس.. الطلاب والمعلمون يواصلون الاحتفال باليوم الوطني

حرس الحدود
9:14 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

إحباط محاولة تهريب نحو 30 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
2:05 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. اختبار ‫القدرة المعرفية وعشرات الوظائف بـ"الطاقة"

08-0ظ
1:59 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بشرى من "أمازون".. فتح باب التوظيف بمختلف مناطق المملكة

1-336
1:56 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

حبس "خطّابة" كويتية 6 أشهر.. نصبت على راغبي الزواج واستولت على أموالهم

عسير
1:45 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بقيمة 240 مليار ريال.. ثروات وكنوز هائلة في عسير تعزز الصناعة الوطنية

شاب الإسلام
12:55 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

فيديو مؤثر.. الشاب "الشيطان" الذي اشتهر بإلحاده يعلن إسلامه

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
12:55 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

وزير الموارد البشرية يطلق الدورة الثالثة للجائزة الوطنية للعمل التطوعي