أخبار السعودية.. اختبار ‫القدرة المعرفية وعشرات الوظائف بـ"الطاقة"

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
في اليوم الثاني.. تعرف على خطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي
يتواصل لليوم الثاني، التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس.
مخبأة في صندوق مركبة.. إحباط تهريب نحو 115 كجم من الحشيش بالربع الخالي
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي، محاولة لتهريب 114.973 كيلوجرام من مادة "الحشيش"، عُثِر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وزير الموارد البشرية يطلق الدورة الثالثة للجائزة الوطنية للعمل التطوعي
أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2023 في نسختها الثالثة.
بشرى للخريجين.. "الطاقة" تطرح عشرات الوظائف في جميع المناطق
أعلنت وزارة الطاقة، عن توفر 56 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُطلق الإنذار الأحمر محذرًا هذه المناطق لـ10 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
توضيح من حساب المواطن حول قيمة الدعم بعد حذف أحد التابعين
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص تسجيل أحد التابعين مستقلاً، وتأثير ذلك على قيمة الدعم المقدم للأسرة.
خدمة اليوم.. 6 خطوات للتقديم في برنامج "ماهر 12/12" لتأهيل الكوادر المتخصصة
تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، خطوات التقديم في برنامج "ماهر 12/12" لتأهيل الكوادر المتخصصة.