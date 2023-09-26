بشرى للخريجين.. "الطاقة" تطرح عشرات الوظائف في جميع المناطق

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أعلنت وزارة الطاقة، عن توفر 56 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





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