الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى للخريجين.. "الطاقة" تطرح عشرات الوظائف في جميع المناطق

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة توفر 56 وظيفة شاغرة
أ أ
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أعلنت وزارة الطاقة، عن توفر 56 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف

- مهندس خبير مشاريع هندسية.
- مدير إدارة الأداء والتعاقب الوظيفي.
- أخصائي هوية مؤسسية.
- مصمم هوية مؤسسية.
- أخصائي أول مستودعات.
- رئيس قسم حماية البيانات والأنظمة والأجهزة الطرفية.
- أخصائي أول مركز عمليات الأمن السيبراني.
- أخصائي أول أزمات - الإدارة العامة للأمن والسلامة وإدارة الأزمات.
- مستشار الاستدامة والتغير المناخي.
- سكرتير تنفيذي.
- أخصائي أول أراضي ومحجوزات.
- أخصائي أزمات.
- أخصائي أول تراخيص.
- أخصائي تراخيص.
- مشرف فريق (الرياض).
- مشرف فريق (جدة).
- مشرف فريق (تبوك).
- مشرف فريق (بريدة).
- مشرف فريق (أبها).
- مشرف فريق (جازان).
- خبير أول تخطيط.
- أخصائي تخطيط.
- أخصائي أول تخطيط.
- مراقب ميداني (الرياض).
- مراقب ميداني (الأحساء).
- مراقب ميداني (ينبع).
- مراقب ميداني (الافلاج).
- مراقب ميداني (الظهران).
- مراقب ميداني (جازان).
- مراقب ميداني (بريدة).
- مراقب ميداني (تبوك).
- مدير العمليات الرقابية بالمنطقة - تبوك.
- مدير العمليات الرقابية بالمنطقة - بريدة.
- مدير العمليات الرقابية بالمنطقة - المدينة المنورة.
- مدير العمليات الرقابية بالمنطقة - جازان.
- مدير العمليات الرقابية بالمنطقة - سكاكا.
- مستشار - مكتب تحقيق الرؤية.
- مهندس خبير تنظيم وتخطيط أعمال توزيع وفرض.
- مهندس خبير تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي.
- أخصائي أول إدارة صلاحيات الأمن السيبراني.
- أخصائي مشاريع بحثية.
- مدير المشاريع البحثية.
- أخصائي أول تنسيق ومتابعة..
- أخصائي أول حوكمة إجراءات تنظيمية.
- أخصائي متابعة الالتزام.
- أخصائي أول متابعة الالتزام.
- مسؤول دعم وتنسيق.
- أخصائي تقارير مالية وبترولية.
- أخصائي أول تحليل مالي.
- أخصائي أول مراجعة.
- أخصائي مراجعة.
- أخصائي تجربة شركاء.
- أخصائي أول تجربة شركاء.
- أخصائي عمليات شركاء.
- أخصائي أول عمليات شركاء.
- مُحلل عمليات شركاء.

أماكن العمل

- جدة.
- أبها.
- ينبع.
- بريدة.
- سكاكا.
- تبوك.
- جازان.
- الأفلاج.
- الأحساء.
- الرياض.
- الظهران.
- المدينة المنورة.

طريقة التقديم

- وأوضحت أن التقديم متاح من خلال هذا الرابط، (اضغط هنا).

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