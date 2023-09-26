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مخبأة في صندوق مركبة.. إحباط تهريب نحو 115 كجم من الحشيش بالربع الخالي

مخدرات
أثناء ضبط الشحنة
أ أ
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أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي، محاولة لتهريب 114.973 كيلوجرام من مادة "الحشيش"، عُثِر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الربع الخالي، عُثر على تلك الكمية من "الحشيش" مُخبأة في صندوق المركبة.


إحكام الرقابة الجمركية على المنافذ

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.


أرقام للتواصل

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على:

الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910).
أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
أو الرقم الدولي (00966114208417).
وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

 


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