في اليوم الثاني.. تعرف على خطوات التسجيل في اختبار ‫القدرة المعرفية الورقي

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يتواصل لليوم الثاني، التسجيل في اختبار ‫القدرة المعرفية الورقي؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس.

وأوضح المركز، أن التسجيل يستمر حتى 9 من نوفمبر 2023؛ فيما ستكون فترة الاختبار خلال يومي (12 و13) نوفمبر 2023م. اضافة اعلان





اختبار القدرة المعرفية



الأهداف



الفئات المستهدفة



الجهات المستهدفة



معلومات عن اختبار ‫القدرة المعرفية



هو اختبار يقيس جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقويم المواقف الحياتية.-إجراء المفاضلات الوظيفية للتعيين أو الترقيات.-إعطاء صورة حول إمكانية نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية.-التعرف –من خلال القدرات المستهدفة- على مواطن القوة وجوانب القصور لدى المتقدمين للاختبار.-التعرف على مدى قدرة المرشحين على الاستفادة من معارفهم وخبراتهم للتأقلم مع ما يواجههم من ظروف جديدة.-تحفيز الموظف لتطوير قدراته من وقت لآخر أثناء عمله الوظيفي ليصبح أكثر كفاءة وإتقانًا لمهام عمله.المتقدمون للوظائف الإدارية، سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.-الوزارات والهيئات، والجهات التي تشترط أداء هذا الاختباريقيس الاختبار أربع قدرات رئيسة:-القدرة اللفظية.-القدرة الكمية.-القدرة الاستدلالية.-القدرة المكانية.