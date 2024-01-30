الثلاثاء، 18 رجب 1445 ، 30 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان مكة وهذه المناطق من البرد والمطر

GFDjEGdXkAA-jqz
حالة الطقس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أجواء باردة، اليوم الثلاثاء، مع أمطار متفرقة على عدد من مناطق المملكة.

توقعات طقس وسط الأسبوعاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه حسب النماذج العددية للطقس فمتوقع أن تكون الأجواء معتدلة نهارًا، ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلاً على معظم المناطق، وتزداد البرودة شمالًا، ومعتدل ليلًا على الساحل الجنوبي من البحر الأحمر.


وأشار إلى أن الرياح تكون سرعتها من خفيفة إلى متوسطة على معظم المناطق، مع هبات شبه قوية على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية وشمال وشمال شرق العاصمة الرياض.

تساقط أمطار متفرقة مع حبات البرد


كما توقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد، على أجزاء متفرقة من مناطق الباحة وعسير وجازان، وأجزاء من شرق وجنوب منطقة مكة.

حالة مطرية خفيفة على مكة وهذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة "الطائف".


 كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية "طريف-عرعر"، الجوف "القريات".

رياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية

 في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.


 ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية بينما يستمر على مرتفعات جازان، عسير، والباحة ويمتد إلى الطائف.

اقرأ أيضا

عاجل.. ارتكب هذه الجريمة.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالرياض

الداخلية تنفذ حكم الشرع في قاتل بمكة

6 حالات لتعويض صاحب العمل والعامل عبر منصة مساند

مواقيت الصلاة الثلاثاء 18 رجب.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر في الباحة

عاجل.. الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة حتى الجمعة المقبل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شبورة 11:36 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على مكة وهذه المناطق لـ 8 صباحًا

أمطار غزيرة على عسير 7:03 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة وهذه المناطق لـ 11 مساءً

أمطار غزيرة وسيول 12:24 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تحذير عاجل من عواصف رعدية وأمطار وسيول على هذه المناطق لـ 11 مساءً

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 10:39 ص الإثنين، 01 يناير 2024

أقلها 2 وأعلاها 31.. انخفاض ملحوظ للحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

اقرأ أيضا

عمالة ومنتجات فاسدة
12:01 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. مداهمة منازل شعبية وإتلاف 5 آلاف كجم مواد غذائية فاسدة بالرياض

الدفاع المدني
11:22 م الإثنين، 29 يناير 2024

"مدني الرياض" يحرر إصبع شخص من قطعة معدنية

مملكة
11:07 م الإثنين، 29 يناير 2024

إنجاز جديد.. الصحة العالمية تكرّم المملكة لخلو منتجاتها الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية

المؤسسة العامة للتأمينات
11:01 م الإثنين، 29 يناير 2024

5 خطوات لإصدار شهادة من التأمينات الاجتماعية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

GFDjEGdXkAA-jqz
7:27 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان مكة وهذه المناطق من البرد والمطر

أمطار على مناطق المملكة
7:22 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": أمطار على 6 مناطق وضباب بالشرقية وجازان

أمطار المملكة
6:40 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للمواطنين: أمطار وضباب.. دفئوا أنفسكم

المرور السعودي
5:57 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. "المرور" يوضح رسوم استخراج لوحة مفقودة للمركبة

تطوير الأداء في العمل
5:21 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

منها بوصلة التخطيط.. 6 أساليب مهمة لتطوير الأداء في العمل بشكل احترافي

حساب المواطن
4:56 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف تحصل الأسرة على الدعم وعائلها مسجون؟