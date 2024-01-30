عاجل.. طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان مكة وهذه المناطق من البرد والمطر

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أجواء باردة، اليوم الثلاثاء، مع أمطار متفرقة على عدد من مناطق المملكة.





توقعات طقس وسط الأسبوع اضافة اعلان



تساقط أمطار متفرقة مع حبات البرد



حالة مطرية خفيفة على مكة وهذه المناطق



رياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه حسب النماذج العددية للطقس فمتوقع أن تكون الأجواء معتدلة نهارًا، ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلاً على معظم المناطق، وتزداد البرودة شمالًا، ومعتدل ليلًا على الساحل الجنوبي من البحر الأحمر.وأشار إلى أن الرياح تكون سرعتها من خفيفة إلى متوسطة على معظم المناطق، مع هبات شبه قوية على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية وشمال وشمال شرق العاصمة الرياض.كما توقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد، على أجزاء متفرقة من مناطق الباحة وعسير وجازان، وأجزاء من شرق وجنوب منطقة مكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة "الطائف".كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية "طريف-عرعر"، الجوف "القريات".في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية بينما يستمر على مرتفعات جازان، عسير، والباحة ويمتد إلى الطائف.