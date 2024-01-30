شاهد.. الضباب ورذاذ المطر وحبات البرد بأجواء الباحة

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بالتزامن مع التقلبات
الجوية والأجواء الباردة التي تشهدها المملكة، شهدت أجواء الباحة، صباح اليوم الثلاثاء، ضبابًا
كثيفًا مع رذاذ المطر وتناثر حبات البرد على الطرق المفتوحة والطرق السريعة.
الضباب ورذاذ المطر
وحبات البرد بأجواء الباحةوأظهر مقطع فيديو تم
تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تشكّل الضباب الكثيف مع حبات البرد ورذاذ
المطر وسط أجواء شتوية باردة.
حالة مطرية خفيفة على مكة وهذه المناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان،
عسير، والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة "الطائف".
اجواء #الباحه_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) January 30, 2024
من محمد الزهراني pic.twitter.com/oPsCbaYXlb
كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية "طريف - عرعر"، الجوف "القريات".
رياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية في حين تنشط
الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء
الشمالية من المنطقة الشرقية.
ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية بينما يستمر على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، ويمتد إلى الطائف.