شاهد.. الضباب ورذاذ المطر وحبات البرد بأجواء الباحة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والأجواء الباردة التي تشهدها المملكة، شهدت أجواء الباحة، صباح اليوم الثلاثاء، ضبابًا كثيفًا مع رذاذ المطر وتناثر حبات البرد على الطرق المفتوحة والطرق السريعة. اضافة اعلان





الضباب ورذاذ المطر وحبات البرد بأجواء الباحة



حالة مطرية خفيفة على مكة وهذه المناطق



رياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تشكّل الضباب الكثيف مع حبات البرد ورذاذ المطر وسط أجواء شتوية باردة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة "الطائف".كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية "طريف - عرعر"، الجوف "القريات".في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية بينما يستمر على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، ويمتد إلى الطائف.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.