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شاهد.. الضباب ورذاذ المطر وحبات البرد بأجواء الباحة

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الضباب في البااحة
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والأجواء الباردة التي تشهدها المملكة، شهدت أجواء الباحة، صباح اليوم الثلاثاء، ضبابًا كثيفًا مع رذاذ المطر وتناثر حبات البرد على الطرق المفتوحة والطرق السريعة.اضافة اعلان

الضباب ورذاذ المطر وحبات البرد بأجواء الباحة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تشكّل الضباب الكثيف مع حبات البرد ورذاذ المطر وسط أجواء شتوية باردة.

حالة مطرية خفيفة على مكة وهذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة "الطائف".

 كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية "طريف - عرعر"، الجوف "القريات".

رياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية

 في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية بينما يستمر على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، ويمتد إلى الطائف.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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