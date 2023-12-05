41 ألف مواطن ينضمون للعمل بالقطاع الخاص في شهر نوفمبر الماضي.. تفاصيل

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أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) نشرته الشهرية حول سوق العمل في القطاع الخاص، الخاصة بنوفمبر 2023م.





إجمالي العاملين في القطاع الخاص اضافة اعلان



انضمام 41 ألف مواطن لسوق العمل



واستعرض إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص ذكورا وإناثا، وصافي نمو وظائف المواطنين خلال نوفمبر، وأعداد المنضمين حديثا للقطاع الخاص.وأظهر التقرير ارتفاعا في إجمالي العاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم نحو (10879375) عاملا خلال نوفمبر؛ مما يدل على الاستمرار المطرد في خلق وظائف القطاع.ووفقا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر (2311318) مواطنا، منهم (1368670) من الذكور، و(942648) من الإناث، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (8568057) مقيما، منهم (8239563) مقيما، و(328494) مقيمة.ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر نوفمبر والذي بلغ (13084) وظيفة، كما انضم (41028) مواطنا لأول مرة في القطاع الخاص.مما يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلا دوريا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل في القطاع الخاص" الذي ينشر شهريا؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، ويعد المرصد الوطني للعمل مرصدا وطنيا أسس بأمر سامٍ كريم في عام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.