الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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أخبار السعودية.. موعد إيداع دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر وشروط الإعفاء من غرامة الزكاة والضريبة

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

وزير الطاقة: المملكة تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024
أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، في كلمته خلال انطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء في دبي ،اليوم الاثنين، أن المملكة تُطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024.

موعد إيداع دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر
حدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 73 – شهر ديسمبر، وذلك في أعقاب الإعلان عن نتائج الأهلية للمستفيدين.

شروط وطريقة تقديم طلب إعفاء غرامة هيئة الزكاة والضريبة 1445
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين إلى الاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" لجميع الخاضعين للأنظمة الضريبية، التي أطلقتها مؤخرًا.

طريقة وشروط التسجيل في منصة جدارات للحصول على وظيفة 1445
لتوفير العديد من فرص العمل داخل المملكة، كان انطلاق المنصة الوطنية الموحدة جدارات، وذلك لمساعدة الباحثين عن فرص عمل في الحصول على وظيفة من خلال الرابط الرسمي للمنصة.

قنصلية المملكة باسطنبول تُحذر المواطنين من هذا الأمر
أصدرت قنصلية المملكة في العاصمة التركية اسطنبول، تحذيرًا عاجلًا لجميع المواطنين.

وزارة التعليم تعلن التقديم على مسار التميّز للابتعاث
أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على مسار التميّز للابتعاث (النسخة الرابعة 2024-2025) بـ 23 تخصصاً نوعياً في أكثر من 70 جامعة حول العالم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مساند تكشف إمكانية الدفع لوسيط خارج المملكة لاستقدام العمالة
أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام.

 

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