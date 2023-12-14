الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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70 وفاة يوميا.. تكدس مدافن الموتى يتسبب في كارثة بدولة عربية

مقابر بالمغرب
مقابر بالمغرب
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تسبب تصريح لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق، في إثارة الجدل مجددا حول أزمة الطاقة الاستيعابية لمقابر دفن المسلمين في البلاد.

يأتي هذا  بعد أن سجلت عدة فرق برلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) استنفاد العديد من المقابر طاقتها الاستيعابية.

مدافن الموتى في المغرب:


وأوضح التوفيق أن المغرب بحاجة إلى 100 هكتار سنويا لدفن الموتى، موضحا أن مدينة الدار البيضاء لوحدها تحتاج إلى حوالي 7 هكتارات في السنة.

ونقلت صحيفة "أصوات مغاربية" أن النائب البرلماني أحمد بريجة، نبه فيه أن "مدينة الدار البيضاء تعاني من نقص العقارات المخصصة للمقابر ولم تعد تستطيع استقبال الموتى الذين يصل عددهم إلى حوالي 70 شخصا يوميا. 

فيما ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن "الجماعات الترابية (البلديات) تواجه صعوبات من أجل توفير العقارات اللازمة لإحداث مقابر دفن المسلمين.

من جهته أكد رئيس الجمعية المغربية للتكافل الاجتماعي والحفاظ على حرمة المقابر، محمد العربي تشيكيطو، على وجود "أزمة غير مسبوقة" على مستوى الأراضي المخصصة للمقابر.

وأوضح أن أغلب المقابر في البلاد تعاني من العشوائية جراء عدم الدفن بطريقة صحيحة ومرتبة مما يجعل مساحة الدفن تمتلئ بسرعة.

كما أشار إلى أن نقص تجهيز بعض المقابر جعلها مكانا مهجورا ومليئا بالقمامة وملجأ للمشردين، ما يمثل خطرا على الوضع الاجتماعي في البلاد. 

ويحذر المتحدث ذاته من "استمرار الاكتظاظ في المقابر وعدم اهتمام الجهات المسؤولة بإحداث مقابر أخرى حيث توجد في العديد من المدن مقبرة واحدة رغم تزايد النمو الديمغرافي"، مشيرا إلى أن هذا الوضع يسفر إلى ضياع سجلات العديد من الموتى وأحيانا دفن ميت على آخر".

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