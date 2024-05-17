الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دولة أوروبية ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة لدولة الاحتلال

00
سفينة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
رفضت إسبانيا السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى دولة الاحتلال بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد .

منع سفينة لدولة الاحتلال من الرسو في إسبانيا:

اضافة اعلان
وكان وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، قد كتب أمس الخميس على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن السفينة "ماريان دانيكا" تحمل شحنة أسلحة إلى دولة الاحتلال طلبت الإذن بالتوقف في ميناء قرطاجنة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الباييس أن السفينة كانت تحمل ما يقرب من 27 طنا من المواد المتفجرة.
يأتي هذا في الوقت الذي لم ترد وزارة الخارجية، التي قال بوينتي إنها رفضت منح الإذن.
كما لم ترد شركة دانيكا المشغلة للسفينة على طلب تعليق من وكالة "رويترز" وذلك عقب الكشف عن الواقعة.
يذكر أن هناك خلافا بين الاشتراكيين الذين يحكمون البلاد وشركائهم المنتمين إلى تيار اليسار المتشدد حول السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة إلى موانئ دولة الاحتلال.

اقرأ أيضا

أمين منظمة التعاون الإسلامي: فلسطين تتعرض لحرب وحشية يجب وقفها فورًا

الأردن: إحباط تهريب ألغام ومتفجرات وصواريخ قبل دخولها البلاد

حالته حرجة.. آخر تطورات الحالة الصحية لرئيس وزراء سلوفاكيا بعد تعرضه لإطلاق نار

رئيس وزراء بريطانيا: فرص هائلة ومستقبل واعد للشراكة مع المملكة

بعد أداء الحكومة للقسم.. أمير الكويت: سنواصل السير في سبل الإصلاح

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

00 2:04 ص الخميس، 16 مايو 2024

الأردن: إحباط تهريب ألغام ومتفجرات وصواريخ قبل دخولها البلاد