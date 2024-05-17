دولة أوروبية ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة لدولة الاحتلال

منع سفينة لدولة الاحتلال من الرسو في إسبانيا:

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رفضت إسبانيا السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى دولة الاحتلال بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد .وكان وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، قد كتب أمس الخميس على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن السفينة "ماريان دانيكا" تحمل شحنة أسلحة إلى دولة الاحتلال طلبت الإذن بالتوقف في ميناء قرطاجنة.وبحسب ما ذكرته صحيفة الباييس أن السفينة كانت تحمل ما يقرب من 27 طنا من المواد المتفجرة.يأتي هذا في الوقت الذي لم ترد وزارة الخارجية، التي قال بوينتي إنها رفضت منح الإذن.كما لم ترد شركة دانيكا المشغلة للسفينة على طلب تعليق من وكالة "رويترز" وذلك عقب الكشف عن الواقعة.يذكر أن هناك خلافا بين الاشتراكيين الذين يحكمون البلاد وشركائهم المنتمين إلى تيار اليسار المتشدد حول السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة إلى موانئ دولة الاحتلال.