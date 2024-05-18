طاقمها من دولتين عربيتين.. غرق سفينة في البحر الأسود

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أفادت الإدارة البحرية الرومانية اليوم السبت، بأن السفينة Mohammad-Z التي ترفع العلم التنزاني، غرقت في مياه البحر الأسود على بعد 26 ميلا بحريا من مدينة سفينتو جيورجي الرومانية.



طاقم السفينة مصري سوري:



غرق سفينة بسواحل جيبوتي:



سفينة بضائع يمنية:



وأشارت الإدارة إلى أنه تم تلقي نداء النجدة في حوالي الساعة 4:00 صباحا، وقام الضباط في مركز الطوارئ على الفور بإرسال السفينتين أرتميس وأبولو إلى منطقة الحادث. كما توجهت سفينتان لشرطة الحدود وسفينتان تجاريتان قريبتان إلى مكان الحادث.ووفقا للمعلومات المتوفرة، كان طاقم السفينة المنكوبة يتألف من 11 شخصا - تسعة مواطنين سوريين ومصريان اثنان. وأنقذت السفينة التجارية ميشيل، التي كانت الأقرب إلى موقع الكارثة، ثمانية منهم. ويستمر البحث عن أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين، وهم مواطنون سوريون.وتشير الإدارة البحرية الرومانية إلى أن "سبب الحادث لا يزال مجهولا حتى الآن"، ونوهت بأنه "سيتم إجراء تحقيق لتحديد أسباب وظروف الكارثة".ومؤخرًا، قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: إنه تم انتشال 38 جثة، بينها جثث أطفال، بعد غرق سفينة قبالة ساحل جيبوتي.وأضافت المنظمة إن ستة آخرين على الأقل في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم، وأن 22 ناجيًا يتلقون المساعدة من المنظمة والسلطات المحلية.وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أن سفينة نقل بضائع يمنية قد غرقت قبالة سواحل جيبوتي .وذكرت الوزارة في بيان لها أن قوات خفر السواحل بخليج عدن تلقت بلاغا من صيادين يفيد بتعرض سفينة يمنية للغرق قبالة السواحل الجيبوتية.وأوضحت الوزارة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة التي يبلغ طولها 15 مترا وعرضها 8 أمتار كانت تحمل على متنها درجات نارية مهربة تعتزم نقلها إلى السواحل اليمنية.ونوهت أنها ستطلب من القوات البحرية الدولية المتواجدة في البحر الأحمر وخليج عدن تقديم المساعدة لإنقاذ السفينة التي مازالت أسباب غرقها مجهولة .