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كميات المخدرات بالأطنان.. توجيه ضربة لشبكة من تجار السموم بدولة عربية

مخدرات
مخدرات
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تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء في المغرب، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات.

ضبط كميات مخدرات ضخمة بالمغرب:اضافة اعلان


 وبحسب ما كرته صحيفة "العمق المغربي"، فقد تم حجز ما مجموعه أربعة أطنان و635 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

ونقلت عن  المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن العمليات الأمنية، أسفرت عن توقيف شخصين، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر المسالك البحرية.

وأضافت أن إجراءات التفتيش مكنت من ضبط سيارتين، وحجز أربعة أطنان و635 كيلوغرام من مخدر الشيرا ملفوفة داخل 123 رزمة من الحجم الكبير.

كما تم ضبط كمية أخرى من مخدر الكيف تزن 20 كيلوغراما، وتم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتقوم الجهات الأمنية على  تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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