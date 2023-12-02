الإنتربول بالمغرب يُسلم الكويت أستاذا جامعيا كسر جمجمة ابن شقيقه بـ"دامبل"

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أعلنت وسائل إعلام كويتية أن الإنتربول الدولي بالمغرب، قام بتسليم دكتور جامعي للكويت بعد إدانته بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.





كسر جمجمة ابن شقيقه

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الديوان الأميري

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وحسب إعلام محلي، فإن الدكتور الجامعي مدان بكسر جمجمة ابن شقيقه بـ"دامبل" وتسبب له بعاهة مستديمة وشلل نصفي وسيتم تسليمه للكويت بالتنسيق مع نيابة التعاون الدولي.وفي وقت سابق، قال الديوان الأميري في الكويت إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم الأربعاء إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوص طبية.أمير دولة الكويتوأكد أن الحالة الصحية للشيخ نواف مستقرة، حسب ما أشارت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.بدوره أوضح وزير الديوان، الشيخ محمد العبدالله الصباح، أن صحة أمير البلاد مستقرة.كما أضاف أنه لا يزال يتلقى العالج اللازم، مهيباً بالجميع تحري الدقة في استيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الشيخ نواف.يذكر أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من مواليد 25 يونيو 1937. أصبح أميراً لدولة الكويت يوم 29 سبتمبر 2020، ليصبح الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.وهو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق.كما تقلد الشيخ نواف مناصب سياسية ووزارية عدة، بداية من عمله محافظا لحولى منذ عام 1962 ولستة عشر عاما، ثم وزيراً للداخلية عام 1978، ووزيراً للدفاع عام 1988.