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"أطباء بلا حدود": تضرر مستشفى أطفال بالفاشر جراء القتال بالسودان

اشتباكات السودان
تحذيرات من كارثة إنسانية بالسودان
أ أ
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أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، تضرر مستشفى الأطفال الذي تدعمه المنظمة الدولية في مدينة الفاشر بالسودان إثر وقوع "انفجار بقربه نتج عن ضربة جوية نفذتها القوات المسلحة السودانية".اضافة اعلان
جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة الدولية عبر منصة إكس، أمس الجمعة.

تضرر مستشفى أطفال بالفاشر

وقال محمد جادو منسق مشروع في أطباء بلا حدود: "تضرر مستشفى الأطفال الذي تدعمه منظمتنا في الفاشر غربي السودان، حين وقع قربه انفجار نتج عن ضربة جوية نفذتها القوات المسلحة السودانية".
وحتى الساعة 17: 30 (ت.غ) لم تعلق القوات المسلحة السودانية على تصريح المنظمة الدولية.
ومنذ أوائل إبريل الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي شنت هجمات واسعة على قرى غرب المدينة.

تحذيرات من كارثة إنسانية بالسودان

والفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وعاصمة إقليم دارفور المكون من 5 ولايات، وأكبر مدنه، والوحيدة بين مراكز ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسقط بيد قوات الدعم السريع في نزاعها المسلح ضد الجيش السوداني.
وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية بالبلاد من أصل 18.
ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حربًا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.

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