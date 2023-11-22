تداول فيديو لاصطدام طائرتين بمطار دولي في عاصمة عربية (تفاصيل)

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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع فيديو يظهر وجود طائرتين إحداهما في حالة هبوط والأخرى تتأهب للإقلاع على مدرج مطار بغداد الدولي، لإيهام الرأي العام بوجود حادث على مدرج المطار. اضافة اعلان





حقيقة اصطدام طائرتين في مطار بغداد:



ونفت سلطة الطيران العراقية في بيان نشرته صحيفة "السومرية" المحلية اليوم الأربعاء، وقوع حادث تصادم بين طائرتين على أحد مدارج مطار بغداد الدولي، مؤكدة أن الحركة الجوية في المطارات العراقية تسير بشكل آمن ومنتظم.وأضافت أنه بصدد ذلك، تنفي سلطة الطيران المدني العراقي بشكل قاطع مثل هكذا ادعاءات مضللة، كما أن إجراءات تنظيم حركة الطائرات في المطارات العراقية كافة هي من مسؤولية واختصاص الشركة العامة ل‍خدمات الملاحة الجوية إحدى تشكيلات وزارة النقل (المراقبين الجويين).بينما تتولى سلطة الطيران المدني مهام التحقيق في حال وجود اي خلل في إجراءات تنظيم خدمات الرقابة الجوية، وبهذا الصدد فقد اتخذت السلطة دورها الرقابي في أجراء التحقيق بهذا الموضوع.وأوضحت سلطة الطيران المدني، أننا نلفت عناية واهتمام الرأي العام والمسافرين الكرام وكافة شركات الطيران العاملة في المطارات العراقية بان الحركة الجوية في المطارات العراقية تسير بشكل آمن.