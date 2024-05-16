انتشر كالنار في الهشيم.. تحذيرات من انتشار "مرض قاتل" في هذه الدولة

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عقب انتشاره بوتيرة متسارعة في البلاد، حذر المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية ، من انتشار مرض قاتل بين جميع الفئات العمرية خاصة في عقد الثلاثينات.



انتشار مرض قاتل في اليابان:



وبحسب ما نقلته قناة "إن إتش كي وورلد جابان" عن المعهد تأكيده أن المرض المنتشر يسمى "متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية"، وهو ينتشر بشكل سريع في البلاد.وأوضح المعهد أن المرض ينجم عن بكتيريا تؤثر غالبا على الأشخاص في الثلاثينيات من العمر وما بعدها من الفئات العمرية الأكبر سنا.وكشف المعهد أن المريض قد تظهر عليه أعراض مثل نخر الأطراف وفشل أعضاء متعددة.وكان المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية قد تلقى في الخامس من مايو، تقارير أولية حول 801 حالة مصابة بالمرض هذا العام.يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد الحالات بوتيرة أسرع مما كانت عليه في العام الماضي، عندما وصل عدد المرضى إلى 941 وكان هذا أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق.من جانبه قال رئيس مستشفى مي الوطني، تانيغوتشي كيوسو، إن البكتيريا العقدية شائعة، مشيرا إلى أنه عندما تدخل الجسم من خلال الجروح والإصابات الأخرى، يمكن أن تكون النتائج مثيرة.وشدد في تصريحاته أنه يجب تطهير الجروح وممارسة إجراءات مكافحة العدوى، مثل غسل اليدين.وبالرغم أن سبب الزيادة غير واضح، لاحظ الخبراء أن عدد حالات التهاب الحلق العقدي قد ارتفع منذ تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.